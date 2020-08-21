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Члена Координаційної ради Білорусі викликано до Слідчого комітету

Мінськ, П'ятниця 21 серпня 2020 10:43
Члена Координаційної ради Білорусі викликано до Слідчого комітету
Фото: Павло Латушко (tut.by)
Автор: РБК-Україна

Через створення Координаційної ради опозиції порушено кримінальну справу

Члена Координаційної ради Білорусі Павла Латушка викликали в Слідчий комітет. У його будинку знайшли компромат.

Про це повідомляє NЕХТА.

Через створення Координаційної ради опозиції порушено кримінальну справу.

Вчора повідомлялося, що в рамках цієї справи в Слідчий комітет підуть троє членів президії ради - Павло Латушко, Максим Знак і Сергій Дилевський. Щодо Павла Северинцева порушено кримінальну справу.

Як відомо, Координаційна рада була створена штабом опозиціонерки Світлани Тіхановської для передачі влади в Білорусі. Він покликаний обговорювати і розробляти безпечні та стабільні механізми забезпечення передачі влади. До складу ради увійшли близько ста людей.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Координаційної ради опозиції.

Зазначимо, Олександр Лукашенко назвав Координаційну раду опозиції "чорною сотнею", заявивши, що створення альтернативних органів влади в країні є незаконним.

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