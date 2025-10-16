ЕС представил четыре ключевых проекта для обороны от России

Еврокомиссия представила "флагманские" оборонные проекты для того, чтобы противодействовать потенциальным угрозам со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Такие проекты содержатся в "дорожной карте" оборонной политики Евросоюза. Они отражают опасения блока в связи с войной РФ против Украины и угрозы российского нападения на ЕС.

"Опасность не исчезнет даже после окончания войны в Украине. Очевидно, что нам нужно укрепить нашу оборону против России", - подчеркнула глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Как отметили в Еврокомиссии, среди четырех проектов два имеют самый высокий приоритет. Речь о Европейской инициативе по противодействию дронам ("стене дронов") и Eastern Flank Watch, цель которой - укрепление восточных рубежей ЕС на суше, в воздухе и на море.

В ЕК уточнили, что оба проекта должны быть в состоянии начальной готовности к концу следующего года. При этом система противодроновой обороны должна полностью заработать в 2027 году, а программа Eastern Flank Watch - к концу 2028 года.

Также план Евросоюза предусматривает создание Европейского воздушного щита - для защиты от ракет и других угроз с воздуха, и Европейского космического щита - для защиты европейских космических активов и сервисов.

Ожидается, что руководители всех стран ЕС примут решение по поддержке таких инициатив и определят, какие страны будут координировать проекты.