Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян

В аеропорту Кабула знаходиться український літак для евакуації громадян. Ще один сьогодні вилетів до Афганістану.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна речник МЗС України Олег Ніколенко.

Афганістан хочуть залишити понад 150 громадян України, повідомив Ніколенко.

"Відпрацьовуємо два плани: вивезення громадян на літаку, який вже знаходиться в аеропорту Кабула, і евакуація літаком Міністерства оборони України, який полетів сьогодні з Києва", - сказав він.

За його словами, є безпосередні три завдання, які зараз вирішують українські дипломати.

"Евакуація почнеться, як тільки будуть вирішені ці питання. Ми сподіваємося, що це відбудеться найближчим часом", - підкреслив спікер.

Перше завдання

Безпечний коридор для доступу в аеропорт, адже ситуація там залишається частково неконтрольованою, частина аеропорту закрита, інша частина контролюється іноземними військами, на під'їздах до аеропорту розміщується ряд блокпостів.

Друге завдання

Безпечна посадка людей на літак і його технічна підготовка.

Третє завдання

Отримання дозволу на зліт і безпечний вихід літака з території Афганістану.