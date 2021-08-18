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Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян

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Київ, Середа 18 серпня 2021 12:35
Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян Фото: в Афганістан вилетів літак для евакуації громадян (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

В аеропорту Кабула знаходиться український літак для евакуації громадян. Ще один сьогодні вилетів до Афганістану.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна речник МЗС України Олег Ніколенко.

Афганістан хочуть залишити понад 150 громадян України, повідомив Ніколенко.

"Відпрацьовуємо два плани: вивезення громадян на літаку, який вже знаходиться в аеропорту Кабула, і евакуація літаком Міністерства оборони України, який полетів сьогодні з Києва", - сказав він.

За його словами, є безпосередні три завдання, які зараз вирішують українські дипломати.

"Евакуація почнеться, як тільки будуть вирішені ці питання. Ми сподіваємося, що це відбудеться найближчим часом", - підкреслив спікер.

Перше завдання

Безпечний коридор для доступу в аеропорт, адже ситуація там залишається частково неконтрольованою, частина аеропорту закрита, інша частина контролюється іноземними військами, на під'їздах до аеропорту розміщується ряд блокпостів.

Друге завдання

Безпечна посадка людей на літак і його технічна підготовка.

Третє завдання

Отримання дозволу на зліт і безпечний вихід літака з території Афганістану.

Нагадаємо, Україна провела спецоперацію з паролями для евакуації афганської режисерки.

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба роз'яснив ситуацію з 12 українцями на військовій базі Афганістану.

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