Американський вантажний літак вивіз 640 біженців з Кабула. Евакуаційний рейс ВПС США з Кабула в Катар наблизився до рекорду за кількістю людей, які коли-небудь літали на літаках Boeing.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence One .

"Літак не збирався брати на борт таку кількість людей, проте афганські біженці самовільно проникли на аеродром і прорвалися на борт літака. Екіпаж прийняв рішення не висаджувати силою афганців і летіти з усіма, хто був на борту", - йдеться в повідомленні.

Рейс став одним з небагатьох, які могли евакуювати одночасно таку кількість людей.

Афганці, що вилетіли з Кабула на авіабазу Аль-Удейд в Катарі, сиділи на підлозі.

"Ця процедура відома як "завантаження підлоги", коли пасажири висять на вантажних ременях, що йдуть від стіни до стіни, які служать імпровізованими ременями безпеки", - уточнило джерело видання.