ЕС не потерпит атак на свои границы. Во Франции отреагировали на заявления Трампа по Гренландии

Комментируя посягательства 47-го президента США Дональда Трампа на Гренландию, глава Министерства иностранных дел (МИД) Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейский союз (ЕС) не потерпит атак на свои границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Барро, которого цитирует Reuters.

Как напоминает Reuters, 6 января, Трамп отказался исключить военные или экономические действия в рамках своего желания получить контроль над Гренландией и Панамским каналом.

Барро отметил, что не верит в то, что Штаты могут вторгнуться на большой арктический остров, который является частью Дании уже более 600 лет.

"Не может быть и речи о том, что Европейский Союз позволит другим странам атаковать его суверенные границы, кем бы они ни были... Мы - сильный континент", - заявил министр.