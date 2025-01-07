Дания изменила герб на фоне посягательств Трампа на Гренландию, - The Guardian

Датский король изменил королевский герб, сделав на нем более заметными Гренландию и Фарерские острова. Новый дизайн говорит о намерении сохранить контроль над территориями, которые, по словам Трампа, он хотел бы, чтобы США купили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Менее чем через год, как Фредерик Х стал преемником своей матери, королевы Маргрете, которая отреклась от престола в канун 2023 года, новый король сделал четкое заявление о намерении сохранить автономную датскую территорию и бывшую колонию в составе Королевства Дания.

На протяжении 500 лет на предыдущих детских королевских гербах присутствовали три короны - символ Кальмарской унии между Данией, Норвегией и Швецией, которая была заключена Данией между 1397 и 1523 годами. Они также являются важным символов соседней Швеции.

Однако в обновленный версии короны были удалены и заменены более заметными, чем раньше - белым медведем и бараном, которые символизируют Гренландию и Фарерские острова соответственно.

Новый герб Дании (фото опубликовано изданием The Guardian со ссылкой на kongehuset.dk)

Этот шаг был предпринят на фоне возросшей напряженности вокруг Гренландии и ее отношений с Данией, которая продолжает контролировать ее внешнюю политику и политику безопасности

Кроме того, вступающий в должность президент США Дональд Трамп в прошлом месяце снова заявил, что хочет, чтобы США купили Гренландию, а премьер-министр Гренландии Муте Эгеде недавно обвинил Данию в геноциде в ответ на расследования скандала с принудительной контрацепцией 1960-х и 70-х годов. В своем новогоднем обращении Эгеде ускорил призывы к независимости Гренландии и призвал снять "оковы колониальной эпохи".

Королевский дом Дании заявил, что герб, который используется на официальных документах и печатях, а его элементы датируются 12 веком, "укрепляет значимость Содружества". Три короны, как сказал Фредерик Х, были удалены, "поскольку они больше не актуальны".

По его словам, изменения были внесены по рекомендации комитета, который был назначен сразу после его вступления в должность 14 января 2024 года.

На прошлой неделе в своей первой новогодней речи король заявил следующее:

"Мы все едины, и каждый из нас предан королевству Дания. От датского меньшинства в Южном Шлезвиге, которое даже находится за пределами королевства, и вплоть до Гренландии. Мы принадлежим друг другу", - заявил он.

The Guardian отмечает, что с 1819 года королевский герб менялся трижды, а именно: в 1903, 1948 и 1972 годах.