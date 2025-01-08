ЄС не потерпить атак на свої кордони. У Франції відреагували на заяви Трампа щодо Гренландії
Коментуючи зазіхання 47-го президента США Дональда Трампа на Гренландію, голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європейський союз (ЄС) не потерпить атак на свої кордони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Барро, якого цитує Reuters.
Як нагадує Reuters, 6 січня, Трамп відмовився виключити військові або економічні дії в рамках свого бажання отримати контроль над Гренландією та Панамським каналом.
Барро відзначив, що не вірить у те, що Штати можуть вторгнутись на великий арктичний острів, який є частиною Данії вже більше ніж 600 років.
"Не може бути й мови про те, що Європейський Союз дозволить іншим країнам атакувати його суверенні кордони, ким би вони не були... Ми - сильний континент", - заявив міністр.
Зазіхання Трампа
Під час свого першого президентського терміну з 2017 по 2021-й Трамп висловлював зацікавленість у придбанні Гренландії. Після чергових меседжів республіканця король Данії Фредерік Х змінив королівський герб, зробивши на ньому більш помітними Гренландію і Фарерські острови.
Тим часом ЗМІ припускають, що відповідні висловлювання Трампа можуть бути викликані політикою протидії РФ і Китаю.
Про те, що стоїть за меседжами Трампа щодо Гренландії, а також Панамського каналу і Канади, - читайте авторському матеріалі РБК-Україна.
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