ЄС не потерпить атак на свої кордони. У Франції відреагували на заяви Трампа щодо Гренландії

Коментуючи зазіхання 47-го президента США Дональда Трампа на Гренландію, голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європейський союз (ЄС) не потерпить атак на свої кордони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Барро, якого цитує Reuters.

Як нагадує Reuters, 6 січня, Трамп відмовився виключити військові або економічні дії в рамках свого бажання отримати контроль над Гренландією та Панамським каналом.

Барро відзначив, що не вірить у те, що Штати можуть вторгнутись на великий арктичний острів, який є частиною Данії вже більше ніж 600 років.

"Не може бути й мови про те, що Європейський Союз дозволить іншим країнам атакувати його суверенні кордони, ким би вони не були... Ми - сильний континент", - заявив міністр.