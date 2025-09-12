Германия выступает за ужесточение визового режима для россиян в ЕС в новом пакете санкций

Правительство Германии намерено добиться введения более жестких ограничений на выдачу виз гражданам РФ для поездок в страны Шенгенской зоны в рамках нового пакета санкций ЕС.

По данным издания, в документе, подготовленном Берлином, содержится призыв к полной имплементации рекомендаций, обнародованных Еврокомиссией еще в 2022 году. Эти рекомендации предусматривают существенное сокращение количества виз, выдаваемых гражданам России с туристической целью для въезда в ЕС.

По последним данным Европейского Союза, в 2024 году россиянам было выдано около 542 тысяч краткосрочных виз для поездок в страны ЕС и другие государства Шенгенской зоны, включая Швейцарию. Это примерно на 20% больше, чем в 2023 году, однако значительно меньше, чем в 2019-м.

Также сообщается, что в 2024 году Германия выдала россиянам около 27,3 тысяч шенгенских виз. Кроме того, было оформлено примерно 11,3 тысяч национальных виз для долгосрочного пребывания, в частности с целью обучения или трудоустройства.

В Министерстве иностранных дел Германии подчеркнули, что после начала российского вторжения в Украину Берлин уже ужесточил правила выдачи как национальных, так и шенгенских виз для граждан РФ.