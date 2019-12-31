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В України на газових переговорах були "козирі в колоді", - Коболєв

Новини » Економіка     31.12.2019 - 02:55
В України на газових переговорах були "козирі в колоді", - Коболєв
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Коболєв подякував Єврокомісії та США за підтримку України під час газових переговорів

Під час переговорів з "Газпромом" про транзит російського газу через українську газотранспортну систему в України була "дуже сильна позиція". Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв написав у Facebook.

За його словами, українська сторона в останні роки наполегливо збирала козирі для переговорів з Росією.

"З мого персонального досвіду це були перші переговори з Газпромом та РФ, на яких українська сторона мала справді дуже сильну позицію. Рекордні запаси газу, завершений анбандлінг, підготовлена та протестована до довготривалої роботи в реверсі ГТС, вчасні санкції проти Північного потоку-2, новий стокгольмський арбітраж – це були козирі в нашій колоді, які ми наполегливо збирали останні роки. Саме завдяки ефективній підготовчій роботі сьогодні вдалося уникнути чергової газової кризи", – написав він.

Коболєв додав, що під час підготовки угод Україна отримала від Європейської комісії чітке визнання надійності та ефективності української ГТС і українського транзитного маршруту в цілому.

Коболєв подякував Єврокомісії та США за підтримку України під час переговорів з Росією щодо транзиту газу.

В України на газових переговорах були &quot;козирі в колоді&quot;, - Коболєв

Нагадаємо, Україна і Росія підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом гарантовані обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, НАК і "Газпром" підписали угоду про врегулювання, завдяки якому вдалося захистити Україну від штрафу за положенням контракту "бери або плати", який би перевищував 80 млрд доларів.

Україну вдалося захистити від штрафу в 80 млрд доларів, - Вітренко Новий контракт на транзит газу передбачає принцип "качай або плати", - Вітренко
Новини України Газпромгазовые переговорытранзит газаАндрій КоболєвНафтогаз України
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