ЕС предупредил о возможном нарушении санкций из-за участия России в Биеннале
Европейская комиссия предупредила Италию и организаторов Венецианской биеннале о возможном нарушении санкций ЕС из-за допуска российского павильона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По данным FT, Европейская комиссия направила письма правительству Италии и организаторам биеннале с предупреждением, что участие российского павильона может нарушать санкции ЕС. В Брюсселе считают, что это может трактоваться как "косвенная экономическая поддержка" Кремля.
В письме к организаторам Еврокомиссия заявила, что несоблюдение санкций "ставит под сомнение обязательства Биеннале по соблюдению ценностей ЕС".
"Любые расходы, которые несет Россия для того, чтобы российская делегация художников смогла принять участие в биеннале, приносят пользу биеннале и, как представляется, квалифицируются как косвенное оказание экономической поддержки", - говорится в отдельном письме, направленном Комиссией итальянскому правительству.
Брюссель также запросил у Рима и организаторов дополнительные объяснения относительно договоренностей с российской стороной. На ответ организаторам дали 30 дней.
В издании напомнили, что российский павильон координирует компания Smart Art. Ее соучредителями являются Екатерина Винокурова - дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова - и Анастасия Карнеева, дочь высокопоставленного чиновника российского "Ростеха".
Напомним, ранее решение допустить Россию к участию в Венецианской биеннале вызвало критику со стороны Украины и представителей Евросоюза.
На фоне этих споров в отставку подало международное жюри 61-й художественной выставки. По данным организаторов, причиной стали разногласия относительно допуска к участию стран, лидеры которых являются фигурантами расследований Международного уголовного суда.