ua en ru
Ср, 06 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

ЕС предупредил о возможном нарушении санкций из-за участия России в Биеннале

21:26 06.05.2026 Ср
2 мин
Участие РФ признали косвенной поддержкой Кремля
aimg Мария Науменко
ЕС предупредил о возможном нарушении санкций из-за участия России в Биеннале Фото: Венецианская биеннале искусств (x.com/la_Biennale)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Европейская комиссия предупредила Италию и организаторов Венецианской биеннале о возможном нарушении санкций ЕС из-за допуска российского павильона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Читайте также: ЕС лишил Венецианскую биеннале финансирования из-за скандала с павильоном РФ

По данным FT, Европейская комиссия направила письма правительству Италии и организаторам биеннале с предупреждением, что участие российского павильона может нарушать санкции ЕС. В Брюсселе считают, что это может трактоваться как "косвенная экономическая поддержка" Кремля.

В письме к организаторам Еврокомиссия заявила, что несоблюдение санкций "ставит под сомнение обязательства Биеннале по соблюдению ценностей ЕС".

"Любые расходы, которые несет Россия для того, чтобы российская делегация художников смогла принять участие в биеннале, приносят пользу биеннале и, как представляется, квалифицируются как косвенное оказание экономической поддержки", - говорится в отдельном письме, направленном Комиссией итальянскому правительству.

Брюссель также запросил у Рима и организаторов дополнительные объяснения относительно договоренностей с российской стороной. На ответ организаторам дали 30 дней.

В издании напомнили, что российский павильон координирует компания Smart Art. Ее соучредителями являются Екатерина Винокурова - дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова - и Анастасия Карнеева, дочь высокопоставленного чиновника российского "Ростеха".

Напомним, ранее решение допустить Россию к участию в Венецианской биеннале вызвало критику со стороны Украины и представителей Евросоюза.

На фоне этих споров в отставку подало международное жюри 61-й художественной выставки. По данным организаторов, причиной стали разногласия относительно допуска к участию стран, лидеры которых являются фигурантами расследований Международного уголовного суда.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Италия Российская Федерация
Новости
Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения
Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта