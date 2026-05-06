ЄС попередив про можливе порушення санкцій через участь Росії у Бієнале

21:26 06.05.2026 Ср
2 хв
Участь РФ визнали непрямою підтримкою Кремля
aimg Марія Науменко
ЄС попередив про можливе порушення санкцій через участь Росії у Бієнале Фото: Венеціанська бієнале мистецтв (x.com/la_Biennale)
Європейська комісія попередила Італію та організаторів Венеційської бієнале про можливе порушення санкцій ЄС через допуск російського павільйону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними FT, Європейська комісія надіслала листи уряду Італії та організаторам бієнале із попередженням, що участь російського павільйону може порушувати санкції ЄС. У Брюсселі вважають, що це може трактуватися як "непряма економічна підтримка" Кремля.

У листі до організаторів Єврокомісія заявила, що недотримання санкцій "ставить під сумнів зобов’язання Бієнале щодо дотримання цінностей ЄС".

"Будь-які витрати, які несе Росія для того, щоб російська делегація художників змогла взяти участь у бієнале, приносять користь бієнале і, як видається, кваліфікуються як непряме надання економічної підтримки", - йдеться в окремому листі, надісланому Комісією італійському уряду.

Брюссель також запросив у Рима та організаторів додаткові пояснення щодо домовленостей із російською стороною. На відповідь організаторам дали 30 днів.

У виданні нагадали, що російський павільйон координує компанія Smart Art. Її співзасновницями є Катерина Вінокурова - дочка глави МЗС РФ Сергія Лаврова - та Анастасія Карнєєва, дочка високопосадовця російського "Ростеху".

Нагадаємо, раніше рішення допустити Росію до участі у Венеційській бієнале викликало критику з боку України та представників Євросоюзу.

На тлі цих суперечок у відставку подало міжнародне журі 61-ї художньої виставки. За даними організаторів, причиною стали розбіжності щодо допуску до участі країн, лідери яких є фігурантами розслідувань Міжнародного кримінального суду.

Кабмін зняв заборону на виїзд за кордон для жінок-чиновниць, але є обмеження
Кабмін зняв заборону на виїзд за кордон для жінок-чиновниць, але є обмеження
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту