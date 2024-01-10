В Польше выступили против продолжения беспошлинной торговли с Украиной

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский написал письмо еврокомиссару по вопросам торговли, в котором заявил, что "категорически против" продолжение беспошлинной торговли с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM .

По его словам, полная либерализация торговли, введенная ЕС после начала войны, имела "контрпродуктивный эффект".

Министр заявил, что проблемы с чрезмерным импортом касаются не только зерновых, но и "сахара, мяса птицы, яиц, мягких фруктов (особенно замороженной малины) и яблочного концентрата".

Секерский приводит пример сахара, импорт которого из Украины вырос в двадцать раз.

По его мнению, следует начать переговоры с Украиной "о постепенной взаимной либерализации, которая будет сопровождаться постепенной адаптацией украинского сельского хозяйства к стандартам и законодательству ЕС".

Польский Министр поддержал исключение сахара, мяса птицы и яиц из регламента свободной торговли ЕС и установления усиленных защитных положений.

В то же время, он анонсирует возвращение Польши к переговорам в рамках Координационной платформы ЕС, в которой принимают участие Украина, Еврокомиссия и соседние с Украиной страны "для поиска эффективных и приемлемых механизмов".

Предыдущее правительство отказалось от участия в этой Платформе в знак протеста против того, что Еврокомиссия не продлила эмбарго ЕС на украинское зерно.

Как отмечается, Брюссель сейчас работает над постановлением о продолжении либерализации торговли с Украиной до июня 2025 года.

Импорт из Украины

В апреле 2023 года послы стран Европейского союза поддержали продолжение беспошлинной торговли с Украиной еще на один год.

Также напомним, часть стран ЕС весной 2023 года ввела запрет на импорт украинского зерна. Это было связано с тем, что импорт сильно влиял на цены на внутренних рынках государств.

При этом позже решение было введено на уровне Еврокомиссии для Польши, Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии. Оно действовало до 15 сентября.

После этого ожидалось, что запрет импорта будет отменен. Но Польша, Венгрия и Словакия решили продолжить подобные меры в одностороннем порядке.

Ранее, в начале января, министр сельского хозяйства и развития села в Польше Чеслав Секерский заявил, что запрет на импорт украинского зерна в его страну будет действовать до тех пор, пока не будут разработаны соответствующие правила на уровне ЕС.

Также польский еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский требует, чтобы в новом регламенте о либерализации торговли с Украиной до 2025 года были сохранены защитные положения и введены количественные ограничения на импорт мяса птицы и сахара.