Еврокомиссия отказала Польше в квотах для ряда товаров из Украины
Польша просила Европейскую комиссию возобновить тарифные квоты для некоторых украинских продуктов, однако там отказали.
Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.
По его словам, проблема негативных последствий импорта из Украины становится все более заметной в странах Западной Европы и касается все более широкого спектра товаров, а не только зерна.
В частности, Франция, Австрия и Германия говорят об угрозе для рынков зерна, птицеводства, фруктов и сахара.
"Эти страны говорят, в частности, о необходимости возобновления тарифных квот, действие которых сейчас приостановлено по правилам ЕС. Мы обратились в Европейскую комиссию с просьбой восстановить тарифные квоты на некоторые чувствительные продукты, но это было отклонено Еврокомиссией", - рассказал Секерский.
Польский министр подтвердил, что Еврокомиссия готовит проект постановления о продлении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года.
По его словам, он собирается в ближайшее время встретиться с еврокомиссаром торговли Валдисом Домбровскисом.
Министерство будет предлагать вставить в постановление Еврокомиссии новый защитный механизм, предусматривающий применение региональных ограничений, "если рыночная проблема будет затрагивать не весь Евросоюз, а одну страну или регион".
"Минагрополитики выдвигает требования изменить положения в постановлении, среди прочих по ускорению процедур защитных положений, включая возможность применения региональных защитных мер - если рыночная проблема касается не всего ЕС, а отдельного государства-члена или региона", - сказал Секерский.
Он добавил, что уже видны первые результаты польско-украинских переговоров по этому вопросу.
"В нынешней сложной ситуации мы хотим выработать приемлемый для всех участников способ защиты от негативных последствий импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Мы анализируем и проводим внутренние консультации по, в частности, предложенному украинской стороной механизму лицензирования экспорта сельскохозяйственной продукции в Польшу", - рассказал министр.
По его мнению, такое решение "при соответствующей поддержке Еврокомиссии" могло бы быть приемлемым.
Импорт из Украины
В январе министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский заявил, что запрет на импорт зерна в страну будет действовать, до тех пор, пока не будут разработаны соответствующие правила на уровне ЕС.
Так, 10 января министр написал письмо еврокомиссару по вопросам торговли, в котором заявил, что "категорически против" продолжения беспошлинной торговли с Украиной.
При этом польский еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский потребовал, чтобы в новом регламенте о либерализации торговли с Украиной до 2025 года были сохранены защитные положения и введены количественные ограничения на импорт мяса птицы и сахара.
Кроме того, Польша подала заявку на обсуждение вопроса продолжения беспошлинной торговли с Украиной на следующей встрече министров сельского хозяйства стран ЕС через неделю в Брюсселе.
Также мы сообщали, что Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия требуют от Еврокомиссии введения импортных пошлин на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.