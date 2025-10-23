ЕС согласовал дедлайн для усиления обороны на фоне угрозы со стороны России

"Европейский Совет подвел итоги работы, направленной на решительное повышение обороноспособности Европы к 2030 году. Европейский Совет подтвердил свою решимость быстро и в полном объеме реализовать эту цель, с тем чтобы Европа была лучше подготовлена к самостоятельным, скоординированным и всесторонним действиям в ответ на текущие и будущие вызовы и угрозы", - сказано итогах заседания.

В Брюсселе подчеркивают, что война против Украины стала экзистенциальным вызовом для европейской безопасности.

К 2030 году ЕС намерен развить полный спектр современных военных возможностей - от противовоздушной обороны до космических технологий. До конца 2025 года страны-члены должны сформировать коалиции по приоритетным направлениям, а в первой половине 2026-го - запустить конкретные совместные проекты.

Отдельное внимание уделено укреплению обороны восточных границ Союза и защите критической инфраструктуры - энергетической, цифровой и подводной. Также ЕС планирует развивать системы противодронной обороны и ускорить создание общих космических активов, которые могут использоваться в целях безопасности и обороны.

Важным элементом стратегии станет поддержка оборонной промышленности. Европейский совет призвал страны-члены вкладывать больше средств в совместные разработки, производство и закупки вооружений, а также обеспечивать доступ малых и средних компаний к оборонным цепочкам поставок.

Кроме того, ЕС подчеркнул важность активного сотрудничества с Украиной, в том числе общих оборонных программ, особенно в области военных инноваций и передовых технологий. В Брюсселе считают, что сильная и независимая оборонная база Европы станет дополнением к НАТО и повысит устойчивость всего континента перед лицом будущих угроз.