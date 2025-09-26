ua en ru
Европа уже в гибридной войне, а Россия главная угроза, - премьер Дании

Дания, Пятница 26 сентября 2025 14:51
Европа уже в гибридной войне, а Россия главная угроза, - премьер Дании Фото: премьер-министр Метте Фредриксен (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

В Дании после вторжений дронов заявили, что Европа уже находится в гибридной войне, и указывают на Россию как главную угрозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа находится в состоянии гибридной войны. Причиной стали массовые инциденты с дронами, которые заставили временно закрывать аэропорты страны и парализовали работу авиасообщения.

"Эти нарушения воздушного пространства свидетельствуют, что мы в начале гибридной войны против Европы", - заявила премьер в обращении к нации.

Она подчеркнула, что такие инциденты происходят не случайно, есть "определенная закономерность, и она не выглядит хорошо".

По словам Фредериксен, официального подтверждения относительно виновников пока нет, но она прямо указала на Кремль.

"Есть одна страна, которая представляет наибольшую угрозу для безопасности Европы, и это Россия", - заявила премьер.

Дания поднимает уровень тревоги

Датские власти повысили уровень тревоги и усиливают систему противодействия дронам. В ближайшее время армия и полиция будут активнее применять антидронные системы для защиты критической инфраструктуры.

Фредериксен также отметила, что Дания получает помощь от Украины, которая делится своим опытом в борьбе с дроновыми атаками.

Историческая оборонная закупка

В начале месяца Министерство обороны Дании объявило о приобретении франко-итальянской системы ПВО SAMP/T стоимостью 58 миллиардов датских крон (7,7 миллиардов евро). Это крупнейшая оборонная закупка в истории страны.

"Именно поэтому мы расширяем европейскую оборонную промышленность и создаем собственную оборонную индустрию в Дании. События последних дней только подчеркивают важность этих шагов", - подытожила премьер.

Напомним, аэропорт Ольборг в Дании временно закрыли вечером 25 сентября из-за очередного обнаружения неизвестных дронов в воздушном пространстве. Это уже третий раз за последнее время беспилотники парализовали аэропорт Ольборг в Дании.

Впервые загадочные БпЛА на несколько часов заблокировали работу аэропортов Копенгагена и Осло поздно вечером 22 сентября.

В ночь на 23 сентября была остановлена работа аэропорта "Гардермуен" в столице Норвегии, Осло. Причиной также стала фиксация нескольких беспилотников.

