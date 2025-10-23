ЄС погодив дедлайн для посилення оборони на тлі загрози з боку Росії

Лідери країн Європейського союзу домовилися значно посилити оборону до 2030 року. Війну РФ проти України вони визнали суттєвою загрозою для блоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Євроради.
"Європейська Рада підбила підсумки роботи, спрямованої на рішуче підвищення обороноздатності Європи до 2030 року. Європейська Рада підтвердила свою рішучість швидко і в повному обсязі реалізувати цю мету, для того щоб Європа була краще підготовлена до самостійних, скоординованих і всебічних дій у відповідь на поточні й майбутні виклики та загрози", - йдеться в підсумках засідання.
У Брюсселі підкреслюють, що війна проти України стала екзистенційним викликом для європейської безпеки.
До 2030 року ЄС має намір розвинути повний спектр сучасних військових можливостей - від протиповітряної оборони до космічних технологій. До кінця 2025 року країни-члени мають сформувати коаліції за пріоритетними напрямами, а в першій половині 2026-го - запустити конкретні спільні проєкти.
Окрему увагу приділено зміцненню оборони східних кордонів Союзу і захисту критичної інфраструктури - енергетичної, цифрової та підводної. Також ЄС планує розвивати системи противодронної оборони і прискорити створення спільних космічних активів, які можуть використовуватися в цілях безпеки і оборони.
Важливим елементом стратегії стане підтримка оборонної промисловості. Європейська рада закликала країни-члени вкладати більше коштів у спільні розробки, виробництво і закупівлі озброєнь, а також забезпечувати доступ малих і середніх компаній до оборонних ланцюжків поставок.
Крім того, ЄС наголосив на важливості активної співпраці з Україною, зокрема спільних оборонних програм, особливо в галузі військових інновацій та передових технологій. У Брюсселі вважають, що сильна і незалежна оборонна база Європи стане доповненням до НАТО і підвищить стійкість усього континенту перед обличчям майбутніх загроз.
Нагадаємо, тільки вчора, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський попереджав, що якщо Росію не зупинити, вона може відкрити новий фронт.
Глава української держави звернув увагу, що під особливою загрозою перебувають маленькі країни. За його словами, немає значення, чи є вони членами Євросоюзу або НАТО.
Раніше прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен визнала, що Європа вже перебуває у стані гібридної війни з Росією. Зокрема, росіяни використовують проти європейських країн провокації з дронами.