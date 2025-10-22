ua en ru
Зеленский: если Путина не остановить, он попытается открыть новый фронт

Швеция, Среда 22 октября 2025 18:04
Зеленский: если Путина не остановить, он попытается открыть новый фронт Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин может попытаться открыть новый фронт. Под угрозой находятся маленькие страны.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Швеции.

"Если мы не остановим Путина, если не будет плана, как прийти к миру. Если у нас не будет прекращения огня с пониманием того, что делать дальше, Путин попытается открыть новый фронт в каком-нибудь другом месте, потому что Украина для него - это очень сложно", - отметил Зеленский.

По его мнению, другие страны не готовы к войне с Россией. И полностью подготовиться к войне невозможно.

"Он может думать о других странах. О той или иной, но не очень большой, потому что это не просто оккупировать, важно удерживать территорию. Поэтому, прежде всего, риски для небольших стран. Путину все равно в НАТО они или в ЕС", - считает президент.

Путин может напасть на НАТО

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) писал, что Россия может подготовиться к нападению на страны НАТО еще раньше, чем прогнозируют разведки стран Альянса.

Речь о том, что Россия может представлять реальную угрозу для НАТО до 2036 года.

Аналитики обращают внимание, что российское дальнобойное вооружение и производство беспилотников представляют непосредственную угрозу для стран НАТО.

Россия активно формирует новые воинские подразделения и создает стратегический резерв личного состава, который может применяться как в Украине, так и в случае конфликта с Альянсом. Это указывает на способность РФ восполнять свои человеческие ресурсы, несмотря на потери.

Владимир Зеленский Владимир Путин Российская Федерация Война в Украине
