В ЕС анонсировали "репарационный заем" для Украины: когда примут решение

Четверг 16 октября 2025 17:41
UA EN RU
В ЕС анонсировали "репарационный заем" для Украины: когда примут решение Фото: еврокомиссар по обороне ЕС Андрюс Кубилюс (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Оборонная дорожная карта Европейского Союза предусматривает предоставление Украине "репарационного займа" до конца 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса.

Кубилюс подчеркнул, что украинская оборона заслуживает поддержки со стороны Европейского Союза.

"Дорожная карта имеет очень важное обещание. "Репарационный заем" должен быть реализован до конца 2025 года, и Украина действительно готова помочь нам своим нынешним проверенным в боях опытом", - заявил Кубилюс.

По словам еврокомиссара, Европейский Союз и Украина вместе строят европейский оборонный купол.

Кубилюс также отметил, что отдельные европейские инициативы в сфере обороны могут быть реализованы совместно с Украиной.

"Европейская инициатива по противодействию беспилотникам, "Стражи восточного фланга", - это те проекты, которые можно начать немедленно, чтобы научиться создавать успех. Они могут быть реализованы вместе с Украиной", - сказал Кубилюс.

"Репарационный заем" для Украины

"Репарационный заем" для Украины - это новый финансовый механизм, который Европейский Союз планирует создать, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку восстановления и обороноспособности Украины за счет российских активов, замороженных в ЕС.

Зачем это нужно:

  • Обеспечить финансовую устойчивость Украины в войне и после нее.
  • Дать возможность ЕС начать восстановление, не дожидаясь официального механизма репараций.
  • Сохранить юридическую прозрачность.

Как мы писали ранее, президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров использовать замороженные российские активы на восстановление Украины.

Одним из механизмов является вероятность использования ЕС замороженных активов РФ в качестве т.н. "репарационного займа" для Украины. По проекту, кредит должны вернуть только после получения Украиной компенсации от России.

Российская Федерация Украина
