В ЕС анонсировали "репарационный заем" для Украины: когда примут решение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса.

Кубилюс подчеркнул, что украинская оборона заслуживает поддержки со стороны Европейского Союза.

"Дорожная карта имеет очень важное обещание. "Репарационный заем" должен быть реализован до конца 2025 года, и Украина действительно готова помочь нам своим нынешним проверенным в боях опытом", - заявил Кубилюс.

По словам еврокомиссара, Европейский Союз и Украина вместе строят европейский оборонный купол.

Кубилюс также отметил, что отдельные европейские инициативы в сфере обороны могут быть реализованы совместно с Украиной.

"Европейская инициатива по противодействию беспилотникам, "Стражи восточного фланга", - это те проекты, которые можно начать немедленно, чтобы научиться создавать успех. Они могут быть реализованы вместе с Украиной", - сказал Кубилюс.

"Репарационный заем" для Украины

"Репарационный заем" для Украины - это новый финансовый механизм, который Европейский Союз планирует создать, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку восстановления и обороноспособности Украины за счет российских активов, замороженных в ЕС.

Зачем это нужно: