В ЕС согласовали лимит цен на дизельное топливо из России на уровне 100 долларов, - журналист
Страны Европейского Союза смогли согласовать ограничение цен на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.
"Зеленый свет на два предела цен на российские нефтепродукты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что страны ЕС согласились ограничить цены на дизельное топливо из РФ на уровне 100 долларов за баррель. Также ограничат цену на разные нефтяные масла из РФ на уровне 45 долларов за баррель. Эти ограничения вступят в силу 5 февраля 2023 года.
"Также письменное обязательство по пересмотру границы сырой нефти из РФ (ныне 60 долларов) в марте", - добавил журналист.
Ранее "Большая семерка" дала понять, что ее устроит, если Европейский союз установит потолок цен на российское дизельное топливо в диапазоне от 100 до 110 долларов за баррель, поскольку США и их союзники пытаются избежать серьезного сбоя на рынке.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США и ЕС достигнут соглашения о полочке цен на нефтепродукты с РФ до 5 февраля.
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