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В ЄС погодили ліміт цін на дизельне паливо з Росії на рівні 100 доларів, - журналіст

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П'ятниця 03 лютого 2023 19:45
В ЄС погодили ліміт цін на дизельне паливо з Росії на рівні 100 доларів, - журналіст Фото: В ЄС погодили ліміт цін на дизельне паливо з Росії (flick com libereurope)
Автор: Дмитро Браславський

Країни Європейського Союзу змогли погодити обмеження цін на російське дизельне паливо на рівні 100 доларів за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter.

"Зелене світло на дві межі цін на російські нафтопродукти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що країни ЄС погодились обмежити ціни на дизельне паливо із РФ на рівні 100 доларів за барель. Також обмежать ціну на різні нафтові масла із РФ на рівні 45 доларів за барель. Ці обмеження наберуть чинності 5 лютого 2023 року.

"Також письмове зобов'язання щодо перегляду межі сирої нафти із РФ (нині 60 доларів) у березні", - додав журналіст.

Раніше "Велика сімка" дала зрозуміти, що її влаштує, якщо Європейський союз встановить стелю цін на російське дизельне пальне в діапазоні від 100 до 110 доларів за барель, оскільки США та їхні союзники намагаються уникнути серйозного збою на ринку.

Міністр фінансів США Джанет Йєллен заявила, що США та ЄС досягнуть угоди про поличку цін на нафтопродукти з РФ до 5 лютого.

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