США и ЕС согласуют потолок цен на российские нефтепродукты до 5 февраля, - Йеллен

Соединенные Штаты и Европейский союз находятся в процессе обсуждения ограничения цен на российские нефтепродукты, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Она заявила, что воодушевлена тем, что США и ЕС достигнут соглашения к 5 февраля.

Йеллен сказала журналистам во время визита в Южную Африку, что она обсуждала санкции против России из-за войны на Украине в каждой стране, которую она посетила во время продолжающегося африканского турне.

Она заявила, что ограничение цен на российскую сырую нефть, которое вступило в силу 5 декабря, уже работает.

"Мы очень серьезно относимся к санкциям, которые мы наложили на Россию… И если эти санкции будут нарушены местным бизнесом или правительствами, мы ответим быстро и жестко", - сказала Йеллен.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз рассматривает возможность ограничения цен на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель с 5 февраля.