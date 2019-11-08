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Іноземці матимуть право купувати землю в Україні через чотори роки, - Богдан

Новини » Економіка     08.11.2019 - 23:27
Іноземці матимуть право купувати землю в Україні через чотори роки, - Богдан
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна/Віталій Носач)

В Офісі президента зазначили, що перевага на ринку землі буде в українців

Право купувати українські землі у рамках нового законодавства про земельний ринок іноземці отримають через чотири роки. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Богдан в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі Україна, передає РБК-Україна.

За словами глави ОП, у першу чергу переваги для викупу землі матимуть саме українці. Принаймні, у перші роки.

"Неправда, що там іноземці. Там прерогатива в певний період, який мають для викупу землі - саме українці. Саме українські громадяни, які хочуть розвивати сільськогосподарське виробництво. Іноземці будуть брати участь через чотири роки, чотири з чимось", - заявив Богдан.

За його словами, законопроект про скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель надасть можливість легалізувати договір продажу землі, а тому ліквідує схеми "сірого ринку".

"Треба розуміти, що в Україні в рік може продаватися не більше 5% землі. Це статистика. На сьогоднішній день цей ринок фактично працює, але цей ринок працює "вчорну". Це ринок продажу земель, коли оформляються неналежні документи, а коли селян часто обманюють. Грошей їм не виплачують, бо виплачують якийсь мізер і цим користуються великі компанії. Ми хочемо легалізувати, щоб договір був офіційний. Щоб один українець міг у іншого легально купити землю", - додав Богдан.

Лідер парламентської фракції Батьківщина Юлії Тимошенко у свою чергу зазначила, наступного сесійного тижня вже у вівторок 12 листопада законопроект про обіг землі можуть розглянути в сесійній залі Верховної ради.

Нагадаємо, голова комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної ради Микола Сольський спрогнозував зростання цін на землю після запуску земельної реформи. Приблизно ціна зросте на 5-10% у наступному році. Після зняття мораторію ціна зросте на 10-20%.

Раніше РБК-Україна писало, що у Бюджеті на 2020 рік закладені кошти на проведення земельної реформи та запровадження ринку землі. На здешевлення кредитів для охочих купити землю закладено 4,4 млрд гривень.

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