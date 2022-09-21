В ЕС начнут готовить новые санкции против России, - Politico

"Дипломаты ожидают обсуждения плана по ограничению цен на российскую нефть, который сейчас обсуждается в G7", - говорится в сообщении.

В настоящее время США оказывают давление на ЕС, чтобы добиться прогресса в ограничении цен на нефть до вступления в силу в декабре запрета ЕС на импорт российской нефти.

По словам дипломатов ЕС, консультации начнутся в течение нескольких дней. Среди потенциальных ограничений, которые могут быть рассмотрены, называют дополнительные списки физических лиц, запрет на импорт российских алмазов и других предметов роскоши.

"Еврокомиссия сейчас готовит новые мероприятия и обсудит предложения с послами ЕС уже в пятницу", - заявили дипломаты.