В ЕС начнут готовить новые санкции против России, - Politico

Европейская комиссия начнет консультации с представителями стран ЕС по поводу предстоящего пакета санкций в течение нескольких дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .
"Дипломаты ожидают обсуждения плана по ограничению цен на российскую нефть, который сейчас обсуждается в G7", - говорится в сообщении.
В настоящее время США оказывают давление на ЕС, чтобы добиться прогресса в ограничении цен на нефть до вступления в силу в декабре запрета ЕС на импорт российской нефти.
По словам дипломатов ЕС, консультации начнутся в течение нескольких дней. Среди потенциальных ограничений, которые могут быть рассмотрены, называют дополнительные списки физических лиц, запрет на импорт российских алмазов и других предметов роскоши.
"Еврокомиссия сейчас готовит новые мероприятия и обсудит предложения с послами ЕС уже в пятницу", - заявили дипломаты.
Напомним, что страны ЕС обсуждают санкции против российской платежной системы.
Также Евросоюз еще на полгода продлил индивидуальные антироссийские санкции.
Ранее в Латвииотреагировали на "референдумы" и призывали к новым санкциям против РФ.
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