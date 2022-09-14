Євросоюз ще на півроку продовжив індивідуальні антиросійські санкції

Європейський союз продовжив на шість місяців санкції проти юридичних і фізичних осіб, які відповідальні за війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейської Ради.

За даними відомства, обмеження продовжили до 15 березня 2023 року. Вони передбачають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів підсанкційним фізичним і юридичним особам.

При цьому наголошується, що обмеження продовжують діяти щодо 1206 фізосіб і 108 юросіб через невиправдану і неспровоковану агресію Росії проти України.