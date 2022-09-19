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Країни ЄС обговорюють санкції проти російської платіжної системи

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Брюссель, Понеділок 19 вересня 2022 04:46
Країни ЄС обговорюють санкції проти російської платіжної системи Фото: Петер Стано, речник глави зовнішньополітичного відомства ЄС (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

ЄС не виключає запровадження санкцій проти російської платіжної системи "Мир", якщо війна в Україні не припиниться, заявив офіційний представник голови європейської дипломатії Петер Стано.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Известия" .

За його словами, це питання обговорюється, але дискусії "мають конфіденційний характер".

"Я не виключаю цього, будь-які санкційні заходи можливі", - сказав він.

Представник Жозепа Борреля прокоментував повідомлення ЗМІ про тиск США та ЄС на Туреччину, щоб вона припиняла ухилення Росії від санкцій.

Стано наголосив на важливості того, щоб Анкара, яка є кандидатом на вступ до Євросоюзу, погоджувала зовнішню політику з діями Брюсселя.

"Також важливо, щоб Туреччина не пропонувала Росії рішення для обходу чинних санкцій ЄС. Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією щодо цього", - додав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати та Євросоюз посилюють тиск на Туреччину з метою припинення ухилення від російських санкцій на тлі побоювань, що банківський сектор країни є потенційним "чорним ходом" для незаконних фінансів.

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