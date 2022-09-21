В ЄС почнуть готувати нові санкції проти Росії, - Politico

"Дипломати очікують на обговорення плану з обмеження цін на російську нафту, який зараз обговорюється в G7", - йдеться у повідомленні.

Наразі США чинять тиск на ЄС, щоб досягти прогресу в обмеженні цін на нафту до того, як у грудні набуде чинності заборона ЄС на імпорт російської нафти.

За словами дипломатів ЄС, консультації розпочнуться протягом кількох днів. Серед потенційних обмежень, які можуть розглянути, називають додаткові списки фізичних осіб, заборона імпорт російських алмазів та інших предметів розкоші.

"Єврокомісія наразі готує нові заходи та обговорить пропозиції з послами ЄС вже у п'ятницю", - заявили дипломати.