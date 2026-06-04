RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ЕС планирует "ударить" санкциями по китайским компаниям, которые помогают армии РФ

06:47 04.06.2026 Чт
2 мин
Под ударом не только Пекин: в списке оказались фирмы из ОАЭ и Турции. Кто именно помогает РФ обходить ограничения?
aimg Екатерина Коваль
Фото: среди запчастей российского оружия находят и китайские компоненты (Getty Images)

ЕС готовит санкции против китайских компаний, которые поставляют России компоненты для дронов и химикаты для армии. Решение ожидается 15 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Кого планируют внести в санкционный список

Служба внешних действий ЕС предлагает внести в санкционный список четыре китайские компании. По данным Politico, они:

  • обслуживают российский "теневой флот";
  • поставляют химикаты для российской армии;
  • доставляют компоненты для производства ударных дронов.

Кроме китайских фирм, санкции могут коснуться пяти компаний из ОАЭ, трех - из Турции и одной - из Азербайджана. Все они, по данным документа, способствуют российскому судоходству и продаже энергоносителей. В список также могут войти дочерние структуры "Лукойла" и десятки физических и юридических лиц.

Читайте также: Китай бьет тревогу из-за решения Японии помочь Украине

Когда и как это произойдет

Решение планируют принять 15 июня на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге - в формате "мини-пакета". Параллельно готовится более масштабный 21-й пакет санкций, который охватит более широкие секторальные меры и ожидается летом.

Любые санкции ЕС требуют единодушной поддержки всех 27 стран-членов.

Что еще обсуждается в 21-м пакете

Среди ключевых предложений - замораживание ценового потолка на российскую нефть, которая иначе автоматически вырастет в июле. Группа стран Север-Балтия также настаивает на комплексных санкциях против "Лукойла", "Газпрома", "Новатэка" и "Роснефти", а также на прекращении всех контрактов с российской ядерной отраслью.

Новые санкции против китайских компаний обострят и без того напряженные отношения между Брюсселем и Пекином. Несмотря на ограничения, Россия до сих пор получает 90% критических технологий через Китай, и ЕС до сих пор колебался с усилением давления на Пекин из-за опасений последствий.

Параллельно Китай угрожает ЕС зеркальными санкциями из-за закона "Сделано в Европе", считая его дискриминационным. На этом фоне Пекин ускоряет развитие Транскаспийского маршрута в Европу в обход России, Москва может потерять миллиарды транзитных доходов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияКитайСанкции против РоссииВойна в Украине