ЄС не планує закривати представництва в Україні

Дипломатичні представництва країн Євросоюзу в Україні продовжать роботу. Присутність в них персоналу і рекомендації по поїздках для громадян ЄС коригуються в залежності від ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Євроради .

"Наші дипломатичні представництва не закриваються. Вони залишаються в Києві і продовжують працювати на підтримку громадян ЄС і у співпраці з українською владою", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що присутність персоналу в дипмісіях і рекомендації громадянам ЄС щодо поїздок в Україну коригуються в міру потреби з урахуванням ситуації з безпекою.

У повідомленні підкреслена позиція ЄС про незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також дипломатичних зусиль, спрямованих на деескалацію ситуації.

"Будь-яка подальша військова агресія проти України матиме серйозні наслідки і великі витрати", - нагадали в Єврораді.