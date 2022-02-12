США переводять частину співробітників посольства з Києва до Львова, - Держдеп

Сполучені Штати перемістять частину співробітників свого посольства з Києва до Львова. Однак точна кількість співробітників, яких переведуть до Львова, не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телефонний брифінг представника Держдепартаменту.

"Ми далі скорочуємо кількість персоналу в Україні, щоб вести тільки найнеобхіднішу активність в цей час. Частина персоналу переміститься до Львова", - сказав на один з вищих чиновників Держдепартаменту США, зазначивши, що з міркувань безпеки не уточнюватиме, скільки співробітників посольства переїдуть до Львова і скільки з них залишиться в Києві.

Також, за його словами, у Львові не буде створюватися якийсь аналог тимчасового посольства або подібної установи. Роботу знаходяться там співробітників представник Держдепу порівняв з виїзною роботою американських дипломатів під час візиту якогось американського чиновника в будь-яке українське місто крім Києва у звичайний час.

"Ми маємо намір продовжувати виконувати базові функції посольства настільки довго, наскільки це буде можливо, з меншою кількість персоналу", - додав чиновник.

За словами представника Держдепу, Львів був обраний через близькість до дипломатичних установ США у сусідніх країнах. Відтак співробітників можна буде швидше вивезти за кордон, якщо буде ухвалено таке рішення.

Також деяка частина персоналу посольства принаймні тимчасово переїде до США, де вона продовжить займатися темою України, повідомив чиновник Держдепу.