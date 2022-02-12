ru ua
Сб, 12 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США переводять частину співробітників посольства з Києва до Львова, - Держдеп

Новость на русском →
Субота 12 лютого 2022 16:16
США переводять частину співробітників посольства з Києва до Львова, - Держдеп Фото: США переводять частину співробітників посольства з Києва до Львова (wikimedia)
Автор: Мілан Лєліч

Сполучені Штати перемістять частину співробітників свого посольства з Києва до Львова. Однак точна кількість співробітників, яких переведуть до Львова, не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телефонний брифінг представника Держдепартаменту.

"Ми далі скорочуємо кількість персоналу в Україні, щоб вести тільки найнеобхіднішу активність в цей час. Частина персоналу переміститься до Львова", - сказав на один з вищих чиновників Держдепартаменту США, зазначивши, що з міркувань безпеки не уточнюватиме, скільки співробітників посольства переїдуть до Львова і скільки з них залишиться в Києві.

Також, за його словами, у Львові не буде створюватися якийсь аналог тимчасового посольства або подібної установи. Роботу знаходяться там співробітників представник Держдепу порівняв з виїзною роботою американських дипломатів під час візиту якогось американського чиновника в будь-яке українське місто крім Києва у звичайний час.

"Ми маємо намір продовжувати виконувати базові функції посольства настільки довго, наскільки це буде можливо, з меншою кількість персоналу", - додав чиновник.

За словами представника Держдепу, Львів був обраний через близькість до дипломатичних установ США у сусідніх країнах. Відтак співробітників можна буде швидше вивезти за кордон, якщо буде ухвалено таке рішення.

Також деяка частина персоналу посольства принаймні тимчасово переїде до США, де вона продовжить займатися темою України, повідомив чиновник Держдепу.

Нпомним, сьогодні про рішення скоротити посольство в Києві заявили США. В Україні залишаться лише основна команда дипломатичного представництва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Державний департамент США Вторгнення Росії до України
NEWS
МЗС про ситуацію навколо України: ЗСУ готові давати відсіч, критично важливо зберігати спокій
МЗС про ситуацію навколо України: ЗСУ готові давати відсіч, критично важливо зберігати спокій
DAILY
Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи