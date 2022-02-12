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Основна команда залишиться. Посольство США підтвердило евакуацію частини дипломатів з України

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Київ, Субота 12 лютого 2022 12:37
Основна команда залишиться. Посольство США підтвердило евакуацію частини дипломатів з України Фото: Посольство США підтвердило евакуацію частини дипломатів з України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Посольство США підтвердило евакуацію частини дипломатів з України. Втім мова йде про співробітників, які не займають критично важливі посади.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу посольства.

"Сьогодні Державний департамент США наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій проти України", - йдеться у повідомленні.

Також в посольстві заявили, що основна команда залишиться в Україні з українськими колегами.

"Державний департамент, USAID та інший персонал США по всьому світу продовжуватиме брати участь у невпинних дипломатичних зусиллях та надавати допомогу для підтримки України та розв’язання кризи, яку Росія спричинила своїм військовим нарощуванням", - йдеться у заяві.

Крім того, з 13 лютого Державний департамент зупиняє консульські послуги в Посольстві США в Києві.

"Посольство збереже невелику консульську присутність у Львові для вирішення надзвичайних ситуацій, але не зможе надавати паспортні, візові чи звичайні консульські послуги", - йдеться у заяві.

Громадяни США можуть звернутися за цими послугами до посольств США у сусідніх країнах.

Нагадаємо, сьогодні Associated Press писало, що США планують евакуювати посольство в Україні.

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