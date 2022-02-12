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ЕС не планирует закрывать представительства в Украине

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Брюссель, Суббота 12 февраля 2022 20:21
ЕС не планирует закрывать представительства в Украине Фото: ЕС не планирует эвакуацию диппредставительств из Украины (flickr com libereurope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Дипломатические представительства стран Евросоюза в Украине продолжат работу. Присутствие в них персонала и рекомендации по поездкам для граждан ЕС корректируются в зависимости от ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

"Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают работать в поддержку граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что присутствие персонала в дипмиссиях и рекомендации гражданам ЕС относительно поездок в Украину корректируются по мере необходимости с учетом ситуации с безопасностью.

В сообщении подчеркнута позиция ЕС о неизменной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также дипломатических усилий, направленных на деэскалацию ситуации.

"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и большие затраты", - напомнили в Евросовете.

Накануне президент США Джо Байден позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Лидеры двух стран обсудили угрозу нового российского вторжения в Украину.

Напомним, Госдеп США объявил о переводе части сотрудников посольства Киева во Львов. Кроме того, было принято решение сократить персонал киевской дипмиссии.

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