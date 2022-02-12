ЕС не планирует закрывать представительства в Украине

Дипломатические представительства стран Евросоюза в Украине продолжат работу. Присутствие в них персонала и рекомендации по поездкам для граждан ЕС корректируются в зависимости от ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Евросовета .

"Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают работать в поддержку граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что присутствие персонала в дипмиссиях и рекомендации гражданам ЕС относительно поездок в Украину корректируются по мере необходимости с учетом ситуации с безопасностью.

В сообщении подчеркнута позиция ЕС о неизменной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также дипломатических усилий, направленных на деэскалацию ситуации.

"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и большие затраты", - напомнили в Евросовете.