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Глава Євроради збирає лідерів ЄС у понеділок. Обговорюватимуть провокаційні кроки РФ

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Субота 22 травня 2021 13:29
Глава Євроради збирає лідерів ЄС у понеділок. Обговорюватимуть провокаційні кроки РФ Фото: глава Євроради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Брюсселі в понеділок 24 і у вівторок 25 травня пройде спеціальна зустріч Європейської Ради. Говоритимуть, зокрема, про дії Росії та її спискок "недружніх країн".

Про це повідомив глава Євроради Шарль Мішель в листі, розісланому лідерам ЄС.

Так, у понеділок ввечері пройде вечеря, яка буде присвячена питанням зовнішньої політики.

"Ми проведемо стратегічні дебати щодо Росії. Незаконні і провокаційні кроки Росії тривають як в державах-членах ЄС, так і за їх межами, останній з яких був внесений до списку так званих "недружніх держав", - повідомив Мішель.

Також обговорюватимуть взаємини з Британією і ситуацію на Близькому Сході.

У вівторок переговори лідерів ЄС стосуватимуться боротьби з пандемією коронавірусу.

Раніше Мішель розкритикував список "недружніх країн", який затвердила Росія. Політик висловив солідарність з Чехією.

Нагадаємо, Уряд Російської Федерації затвердило список " недружніх країн", яким буде заборонено наймати громадян РФ для роботи в посольствах. У список потрапили США і Чехія.

Згідно з документом, Чехія може укладати трудові договори тільки з 19 фізичними особами в Росії, а Сполучені Штати - ні з ким.

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