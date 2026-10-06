ЕС после вступления Украины планирует ограничения для ее аграрной продукции, - еврокомиссар

В ЕС рассматривают предложение об ограничении поддержки части аграрных продуктов Украины после ее вступления. Беспокойство по поводу украинских сельскохозяйственных товаров выражают несколько стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос, передает Bloomberg.

Ограничения для аграрной продукции Украины

ЕС хочет ограничить доступ к деньгам и рынку огромного сельскохозяйственного сектора Украины. Это произойдет, если страна подключится к блоку.

"Структура и размер сельского хозяйства в Украине действительно уникальны, поэтому мы предлагаем ввести специальные договоренности, которые ограничат финансовую поддержку и доступ к рынку для некоторых украинских сельскохозяйственных продуктов, а не всех", - сказала Кос.

Именно сегодня, 6 октября, комиссары Евросоюза обсуждали эту идею.

"Частичная интеграция будет возможной, и Украина станет членом ЕС" , - говорит Кос.

Однако еврокомиссар выступает за защиту европейских фермеров.

Опасения европейцев

ЕС сделал членство Украины приоритетом с начала полномасштабной войны РФ против Украины в 2022 году.

Тем не менее, многие страны опасаются, что расширенный сельскохозяйственный сектор Украины и относительно низкие доходы сделают ее огромным бенефициаром бюджета ЕС. Это приведет к тому, что фермеры Польши и Франции будут вынуждены конкурировать с Украиной.

Вся сельскохозяйственная отрасль Украины обеспечивает около 20% валового внутреннего продукта страны и еще большую долю ее экспортных доходов. Украина владеет примерно 41 миллионом гектаров сельскохозяйственных угодий. Это больше, чем у любой другой страны Европы.

Процесс членства Украины в ЕС ускорился в текущем году. Ожидается, что страны-члены одобрят новые темы переговоров на следующей неделе.

Любое предложение по ограничению льгот для сельскохозяйственного сектора Украины также будет предметом переговоров.