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ЄС після вступу України планує обмеження для її аграрної продукції, - єврокомісарка

18:05 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
ЄС після вступу України планує обмеження для її аграрної продукції, - єврокомісарка Фото:
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В ЄС розглядають пропозицію щодо обмеження підтримки частини аграрних продуктів України після її вступу. Занепокоєння щодо українських сільськогосподарських товарів виказують кілька країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву комісарки ЄС з питань розширення Марти Кос, передає Bloomberg.

Обмеження для аграрної продукції України

ЄС хоче обмежити доступ до грошей та ринку для величезного сільськогосподарського сектору України. Це станеться, якщо країна приєднається до блоку.

"Структура та розмір сільського господарства в Україні справді унікальні, тому ми пропонуємо запровадити спеціальні домовленості, які обмежать фінансову підтримку та доступ до ринку для деяких українських сільськогосподарських продуктів, а не для всіх", - сказала Кос.

Саме сьогодні, 6 жовтня, комісари Євросоюзу обговорювали цю ідею.

"Часткова інтеграція буде можливою, і Україна стане членом ЄС", - каже Кос.
Проте єврокомісарка виступає за захист європейських фермерів.

Побоювання європейців

ЄС зробив членство України пріоритетом з початку повномасштабної війни РФ проти України у ​​2022 році.

Проте багато країн побоюються, що розширений сільськогосподарський сектор України та відносно низькі доходи зроблять її величезним бенефіціаром бюджету ЄС. Це призведе до того, що фермери Польщі та Франції вимушені будуть конкурувати з Україною.

Вся сільськогосподарська галузь України забезпечує приблизно 20% валового внутрішнього продукту країни та ще більшу частку її експортних доходів. Україна володіє приблизно 41 мільйоном гектарів сільськогосподарських угідь. Це більше, ніж у будь-якої іншої країни Європи.

Процес членства України в ЄС прискорився цього року. Очікується, що країни-члени схвалять нові теми переговорів наступного тижня.

Будь-яка пропозиція щодо обмеження пільг для сільськогосподарського сектору України також буде предметом переговорів.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна не отримає жодних пільгових умов чи привілеїв під час вступу до Європейського Союзу, каже Кос.

Крім того, стало відомо, що Україна може отримати чіткий план вступу до ЄС у формі спеціальних дорожніх карт.

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