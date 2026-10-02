Украина не получит привилегии при вступлении в ЕС, - еврокомиссар
Украина не получит никаких льготных условий или привилегий при вступлении в Европейский Союз, а ориентировочная дата присоединения 1 января 2027 года невозможна.
Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью Corriere della Sera.
По словам еврокомиссара, процесс интеграции базируется исключительно на заслугах страны-кандидата и выполнении необходимых реформ.
"Введение основывается на заслугах: очевидно, что эта дата невозможна. В процессе вступления нет никаких привилегий или скидок, но мы должны учитывать, что Украина ведет войну за выживание, поэтому наша обязанность также помочь ей", - подчеркнула Марта Кос.
Она добавила, что Евросоюз надеется открыть как можно больше переговорных кластеров для Украины уже до конца этого года.
Во вторник, 6 октября, Европейская комиссия представит обновленный обзор политики расширения.
В ходе заседания Европейского совета в середине октября лидеры стран Блока обсудят четыре ключевых вопроса;
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влияние расширения на существующие государства-члены;
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внутренние реформы ЕС для более эффективной работы с большим количеством участников (в том числе возможный переход от единогласия к голосованию квалифицированным большинством в сферах безопасности и обороны);
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защитные механизмы соблюдения верховенства права и демократии новыми членами;
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концепция постепенной и укрепленной интеграции стран-кандидатов.
Еврокомиссар подчеркнула, что модель постепенной интеграции не заменяет полноценного вступления, но позволяет кандидатам теснее сотрудничать с ЕС в процессе выполнения всех требований.
Напомним, что на фоне заявлений Еврокомиссии об отсутствии льгот для кандидатов сами украинцы неоднозначно оценивают готовность государства к присоединению.
По данным опроса, половина украинцев считают, что власти не выполняют обязательства, необходимые для быстрого вступления страны в ЕС.
В то же время 46% опрошенных придерживаются противоположного мнения по поводу действий должностных лиц.
Брюссель продолжает разрабатывать конкретные механизмы интеграции.
Недавно стало известно, что Украина может получить четкий план вступления в ЕС в форме специальных дорожных карт.
Евросоюз готовит эти документы для Черногории, Молдовы и Албании, чтобы определить конкретные шаги и ориентировочные сроки завершения переговоров.
Кроме того, ожидается продвижение и в самих переговорах о членстве. СМИ узнали дату открытия еще двух кластеров для Украины во время ближайшего заседания Совета ЕС