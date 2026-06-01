ЕС может лишить украинских мужчин защиты, но не всех, - Euractiv

10:49 01.06.2026 Пн
2 мин
Какие категории мужчин из Украины могут потерять защиту в Европе?
aimg Елена Чупровская
ЕС может лишить украинских мужчин защиты, но не всех, - Euractiv Фото: ЕС может переписать правила временной защиты (Getty Images)
Страны ЕС обсуждают, стоит ли лишить мужчин призывного возраста временной защиты после 2027 года. Изменения могут коснуться двух категорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Euractiv.

Сейчас Директива ЕС о временной защите (TPD) охватывает всех украинцев без исключения. Благодаря ей более четырех миллионов человек, которые спасались от российского вторжения, получили право жить и работать в странах Евросоюза без прохождения стандартных процедур предоставления убежища.

Схему активировали после полномасштабного вторжения в 2022 году. Сейчас она действует до марта 2027 года - после продления, согласованного в прошлом году.

Что обсуждают в Совете ЕС

Согласно внутреннему документу Совета ЕС, который оказался в распоряжении Euractiv, среди вариантов рассматривается продление временной защиты с сужением ее сферы - в частности, путем "исключения мужчин призывного возраста" или тех, кто покинул Украину нелегально.

Важно: если документ примут, любое такое ограничение коснется только новых заявителей - тех, кто еще только будет обращаться за защитой.

Почему некоторые страны поддерживают ограничения

Несколько правительств выразили обеспокоенность тем, что среди недавно прибывших в ЕС растет доля мужчин призывного возраста. В документе указано, что ряд стран считает: систему стоит пересмотреть "также в интересах Украины" - как для поддержки ее обороны, так и учитывая будущее восстановление.

Норвегия не ждет общеевропейского решения. С марта этого года мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не получают там коллективной защиты автоматически.

Вопрос будущего схемы обсудят министры по вопросам миграции на заседании Совета юстиции и внутренних дел на этой неделе. Ожидается, что они предоставят политические указания относительно дальнейших шагов.

Любое продление или изменение схемы должна официально предложить Европейская Комиссия. Ранее она рекомендовала странам готовиться к постепенному завершению программы и переходу к более стабильным правовым статусам - однако прогресс в этом вопросе пока неравномерный.

Тем временем украинцы, которые уже живут в Европе, сталкиваются с другими трудностями. РБК-Украина рассказывало о скрытых расходах в ЕС - от налога на телевидение до ежегодных перерасчетов за коммунальные услуги, которые съедают до 10% семейного бюджета.

Напомним, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что массового оттока студентов за границу после упрощения выезда для мужчин 18-22 лет не наблюдается - количество регистраций на НМТ даже растет, как сообщало РБК-Украина.

