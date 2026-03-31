ЕС передает Украине 80 млн евро доходов от активов России, - Каллас

Как передает РБК-Украина , об этом глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

По словам Каллас, во время сегодняшних переговоров фокус был на двух пунктах:

как усилить и поддержать Украину;

как усилить давление на Россию.

Она добавила, что чтобы положить конец войне, необходимо противостоять России, а не вознаграждать ее. В частности, нужно усиливать санкции, а не ослаблять их. И в Брюсселе уже подготовили 20-й пакет санкций, благодаря чему можно будет еще сильнее затянуть сети вокруг российского теневого флота.

"Сегодня мне приятно сообщить, что мы предоставляем Украине дополнительные 80 миллионов евро, полученные из доходов от замороженных российских активов", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.

Каллас добавила, что сегодня также обсуждались энергетические потребности Украины. ЕС продолжает мобилизацию международной поддержки для поставок генераторов и ремонтного оборудования, чтобы Украина была лучше защищена следующей зимой.