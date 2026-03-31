ЄС передає Україні 80 млн євро доходів від активів Росії, - Каллас

Як передає РБК-Україна , про це глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

За словами Каллас, під час сьогоднішніх переговорів фокус був на двох пунктах:

як посилити і підтримати Україну;

як посилити тиск на Росію.

Вона додала, що щоб покласти край війні, необхідно протистояти Росії, а не винагороджувати її. Зокрема, потрібно посилювати санкції, а не послаблювати їх. І в Брюсселі вже підготували 20-й пакет санкцій, завдяки чому можна буде ще сильніше затягнути сіті навколо російського тіньового флоту.

"Сьогодні мені приємно повідомити, що ми надаємо Україні додаткові 80 мільйонів євро, отримані з доходів від заморожених російських активів", - наголосила глава дипломатії ЄС.

Каллас додала, що сьогодні також обговорювалися енергетичні потреби України. ЄС продовжує мобілізацію міжнародної підтримки для поставок генераторів і ремонтного обладнання, щоб Україна була краще захищена наступної зими.