ЄС передає Україні 80 млн євро доходів від активів Росії, - Каллас

19:32 31.03.2026 Вт
Глава дипломатії ЄС анонсувала новий транш для України
aimg Іван Носальський aimg Роман Кот
Фото: Кая Каллас, голова дипломатії ЄС (Getty Images)

Євросоюз надає Україні новий транш у розмірі 80 млн євро. Це доходи із заморожених російських активів.

Як передає РБК-Україна, про це глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

Читайте також: Хороших новин немає. Каллас зробила невтішну заяву про кредит для України

За словами Каллас, під час сьогоднішніх переговорів фокус був на двох пунктах:

  • як посилити і підтримати Україну;
  • як посилити тиск на Росію.

Вона додала, що щоб покласти край війні, необхідно протистояти Росії, а не винагороджувати її. Зокрема, потрібно посилювати санкції, а не послаблювати їх. І в Брюсселі вже підготували 20-й пакет санкцій, завдяки чому можна буде ще сильніше затягнути сіті навколо російського тіньового флоту.

"Сьогодні мені приємно повідомити, що ми надаємо Україні додаткові 80 мільйонів євро, отримані з доходів від заморожених російських активів", - наголосила глава дипломатії ЄС.

Каллас додала, що сьогодні також обговорювалися енергетичні потреби України. ЄС продовжує мобілізацію міжнародної підтримки для поставок генераторів і ремонтного обладнання, щоб Україна була краще захищена наступної зими.

Фіндопомога Україні від ЄС

Нагадаємо, Євросоюз за 4 роки повномасштабної війни РФ проти України так і не наважився конфіскувати всі заморожені активи на користь України.

Натомість у Брюсселі вирішили надавати українцям доходи від заморожених активів РФ.

Нещодавно країни ЄС розглядали можливість надати Україні "репараційний кредит", який буде забезпечений за рахунок російських активів. Але й цей захід не отримав достатньої підтримки всередині блоку.

Дають два місяці. Росія висунула новий ультиматум щодо Донбасу, - Зеленський
Дають два місяці. Росія висунула новий ультиматум щодо Донбасу, - Зеленський
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни