В ЕС оценили, когда Украина может стать членом союза, - The Guardian

Украина и Молдова в понедельник в Люксембурге официально стартуют первый этап переговоров о членстве в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Высокопоставленные чиновники ЕС и министры Украины и Молдовы официально запустят переговоры по "первому кластеру" - разделам свода правил ЕС, охватывающих верховенство права и демократию.
Это открывает двери к переговорам по другим направлениям: единому рынку, окружающей среде, экономической и социальной политике.
Старт стал возможным после того, как апрельские выборы в Венгрии привели к власти новое правительство, а в прошлую пятницу страны-члены ЕС единогласно согласились открыть первый кластер.
В совместном заявлении президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антонио Коста отметили "решимость, мужество и упорный труд, продемонстрированные обеими странами".
Президент Владимир Зеленский в ответ заявил: "Украина делает все необходимое, и важно, что ЕС также придерживается своего слова. Открытие первого кластера - это значительная политическая и моральная поддержка нашего государства и нашего народа".
По оценкам чиновников ЕС, при наличии достаточной воли Украина может завершить технические переговоры примерно за четыре года.
В то же время они признают, что окончательное решение о членстве является политическим - для вступления страна должна принять тысячи европейских законов и получить единогласное одобрение всех членов ЕС.
Эксперт аналитического центра Bruegel и бывший советник Еврокомиссии по вопросам расширения Хизер Граббе объясняет, что открытие первого кластера действительно имеет значение.
"Это начало процесса достижения соглашения о членстве. Поэтому это очень важно", - сказала она.
В то же время Граббе предупреждает, что это будет "проверка реальности" для украинской стороны: ускорить принятие, внедрение и обеспечение выполнения законов ЕС не получится, и это будет стоить административно.
Граббе подчеркивает: Украина нужна Евросоюзу не меньше, чем Евросоюз нужен Украине. Эксперт предлагает применить к Киеву подход "безопасность на первом месте" - как можно быстрее интегрировать страну в политику безопасности и обороны ЕС, где законодательство является относительно мягким.
"Учитывая, что Украина является самым серьезным игроком в сфере безопасности и обороны на континенте, единственным, кто имеет закаленные в боях войска и серьезный арсенал эффективного оружия на современном поле боя, где доминируют дроны, худшее, что может произойти для европейской безопасности - это чтобы какое-то будущее украинское правительство обернулось против ЕС и стало евроскептиком", - отметила Граббе.
Эксперт добавила: "Они не собираются возвращаться в Россию, но если они разочаруются в ЕС, это будет катастрофой для европейской безопасности.
ЕС нужна Украина по меньшей мере так же, как Украине нужен ЕС для обеспечения нашей будущей безопасности".
Чиновники ЕС в целом высоко оценивают усилия Киева по реформам. Громкие аресты - в частности, в прошлом месяце главы ОП Андрея Ермака, которому сообщили о подозрении в крупном коррупционном расследовании (он отрицает все обвинения), - в Брюсселе воспринимают как позитивный сигнал серьезного отношения власти к антикоррупционным расследованиям.
Однако похвалу смягчает разочарование темпами реформ: Украина выполнила лишь 15% из 10-пунктного плана, согласованного в декабре 2025 года между еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос и вице-премьером Тарасом Качкой.
План предусматривает, в частности, укрепление независимости НАБУ и САП, принятие антикоррупционной стратегии и реформу процедур назначения судей и прокуроров.
Напомним, открытие первого кластера переговоров стало возможным после того, как Венгрия сняла блокировку: Киеву и Будапешту удалось согласовать 10 из 11 требований по евроинтеграции.
В мае 2026 года канцлер Германии Фридрих Мерц призвал ЕС как можно быстрее перейти к практическому этапу переговоров, подчеркнув, что двусторонние споры между Киевом и Будапештом не должны блокировать евроинтеграционный курс страны.
В начале июня кипрское председательство в Совете ЕС начало подготовку к формальному открытию первого кластера.