Страны ЕС дали "зеленый свет" на переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой

Страны Евросоюза согласовали начало переговоров о вступлении в блок с Украиной и Молдовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен в соцсети X .

"Сегодня Европейский Союз сделал крупный шаг вперед. Все государства-члены договорились открыть первый кластер переговоры по присоединению с Украиной и Молдовой", - отметила она.

По словам фон дер Ляйен, на первой межправительственной конференции, которая пройдет в понедельник, 15 июня, будет открыт первый кластер по основам процесса присоединения. Он охватывает основные ценности и принципы, на которых построен ЕС, от верховенства права до сильных демократических институтов.

"Это признание решимости, мужества и упорного труда, проявленных обеими странами в продвижении реформ, несмотря на огромные вызовы. И сигнал о том, что предложение ЕС о мире, стабильности и возможностях не имеет равных. Расширение - это стратегический выбор", - подчеркнула она.

Реакция Кошты и Метсолы

"Зеленый свет" на открытие переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС подтвердил и глава Евросовета Антониу Кошта.

В свою очередь глава Европарламента Роберта Метсола подчеркнула, что такой шаг подчеркивает усилия двух стран и их приверженность европейским ценностям, несмотря на агрессию России, ее угрозы и запугивания.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, лидеры стран Евросоюза приняли решение начать переговоры о вступлении Украины в блок еще в конце 2023 года. За это решение не голосовал только тогда еще премьер Венгрии Виктор Орбан.

С тех пор ни одного кластера в рамках переговоров о вступлении открыто не было. Для этого решения нужна была единогласная поддержка всех членов ЕС, Венгрия была против.