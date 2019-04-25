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Тука: Росія готує верифікацію пенсіонерів і перепис на Донбасі

Новини » Політика    25.04.2019 - 09:12
Тука: Росія готує верифікацію пенсіонерів і перепис на Донбасі
Фото: Георгій Тука (РБК-Україна)

Після видачі паспортів Росія на Донбасі проведе перепис

Російська Федерація після рішення про видачу паспортів жителям окупованого Донбасу готується до верифікації пенсіонерів та перепису населення на цих територіях. Про це в інтерв'ю "Громадському" заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

За його словами, після рішення про спрощений порядок отримання російських паспортів Москва може провести верифікацію пенсіонерів і перепис.

"Я знаю також від наших спецслужб, що вони зараз готуються до двох заходів: захід перший - це проведення так званого перепису населення з допомогою Росстату, захід другий - вони планують провести так звану верифікацію пенсіонерів, під час якої будуть наполегливо рекомендувати обміняти українські паспорти на паспорти "ЛНР" і "ДНР", - зазначив Тука.

Він також додав, що жителі ОРДЛО, позбувшись українських паспортів, не зможуть отримувати виплати і перетинати лінію розмежування. Крім того, вони фактично опиняться в ізоляції.

Нагадаємо, напередодні російський президент Володимир Путін підписав указ, яким спростив видачу російських паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР".

Він також назвав видачу паспортів "питанням суто гуманітарного характеру, оскільки жителі окупованих районів Донбасу не можуть нормально пересуватися, реалізовувати свої потреби і елементарні права".

 

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