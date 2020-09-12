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ЄС засудив вигнання з Білорусі членів Координаційної ради опозиції

Брюссель, Субота 12 вересня 2020 04:59
ЄС засудив вигнання з Білорусі членів Координаційної ради опозиції
Фото: прапори ЄС (flickr com libereurope)
Автор: Инна Собора

Євросоюз виступив з заявою, в якій засудив зневагу, яка все частіше проявлється до верховенства права в Білорусі. Особливе невдоволення Брюсселя викликало вигнання з країни членів Координаційної ради опозиції.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій Радою Європейського союзу.

Європейські дипломати заявили про порушення законодавства Білорусі, а також міжнародних зобов'язань Мінська.

Всі члени президії Координаційної ради, за винятком лауреата Нобелівської премії з літератури Світлани Алексієвич, зараз або перебувають під вартою, або насильно покинули країну.

Євросоюз настійно закликав владу Білорусі негайно звільнити всіх політичних в'язнів.

"Громадянське суспільство республіки має бути захищене від залякувань, вигнання, довільних арештів і насильства", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки обговорюють з Євросоюзом введення адресних санкцій проти Білорусі.

Також повідомлялося, що ЄС готує санкції проти 40 білоруських політиків, проте досі під питанням, чи потрапить в список президент країни Олександр Лукашенко.

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