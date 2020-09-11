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США обговорюють з Євросоюзом адресні санкції проти Білорусі

Вашингтон, П'ятниця 11 вересня 2020 17:04
США обговорюють з Євросоюзом адресні санкції проти Білорусі
Фото: заступник держсекретаря США Стів Біган (flickr.com/statephotos)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати Америки обговорюють з Євросоюзом введення адресних санкцій проти Білорусі. Сторони на сьогодні обмінюються інформацією про фігурантів майбутнього списку.

Про це заявив заступник держсекретаря США Стів Біган, передає журналіст PBS NewsHour Нік Шифрін у Twitter.

За словами Бігана , США і ЄС "обмінюються інформацією з кількох імен" в рамках підготовки санкцій проти Білорусі. Він підкреслив, що санкції будуть оголошені найближчим часом, вони будуть поширюватися й на компанії.

Він додав, що перший пакет буде відносно конкретних людей, але надалі розглянуть і додаткові санкції.

"Ми не хочемо нав'язувати громадянам Білорусі якісь додаткові каральні заходи, крім випадків крайньої необхідності", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що введення європейських санкцій проти Білорусі затягується через позицію Кіпру. Зокрема, Кіпр вимагає від Євросоюзу запровадити аналогічні заходи проти Туреччини у зв'язку з оспорюваною розвідкою природного газу в східному Середземномор'ї.

Також повідомлялося, що ЄС готує санкції проти 40 білоруських політиків, проте досі під питанням, чи потрапить до списку президент країни Олександр Лукашенко.

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