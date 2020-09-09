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В ЄС готують санкції проти 40 білоруських політиків, Лукашенко під питанням

Брюссель, Середа 09 вересня 2020 00:52
В ЄС готують санкції проти 40 білоруських політиків, Лукашенко під питанням
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

В Євросоюзі досягли консенсусу щодо запровадження санкцій проти 40 білоруських політиків, котрі брали участь у фальшуванні результатів президентських виборів та причетні до придушення протестів в Білорусі. Наразі тривають дискусії чи у списку повинен бути президент країни Олександр Лукашенко.

Про це пише "Польське радіо", посилаючись на "одного із дипломатів ЄС".

Він зазначив, противники внесення Лукашенки до санкційного списку пояснюють це тим, що необхідно залишити відкриті канали комунікації з Білоруссю. Санкції передбачають заборону на в’їзд до країн Європейського союзу та замороження фінансових активів на території Євроспільноти.

Санкційний список остаточно не затверджений. Його мають погодити посли країн-членів ЄС до другої половини вересня. Після чого остаточне рішення приймуть міністри ЄС.

Раніше повідомлялося, що європейські санкції проти Білорусі почнуть діяти не пізніше 21 вересня. Напередодні заявляли про 20 білоруських політиків, які потраплять до санкційного списку.

РБК-Україна писало, що Європейський союз обговорює можливість введення санкцій проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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