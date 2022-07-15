ЄС може схвалити нові санкції проти Росії вже наступного тижня, - журналіст

Європейський союз може ухвалити нові санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.