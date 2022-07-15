ru ua
Пт, 15 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС может одобрить новые санкции против России уже на следующей неделе, - журналист

Новина українською →
Брюссель, Пятница 15 июля 2022 19:29
ЕС может одобрить новые санкции против России уже на следующей неделе, - журналист Фото: ЕС рассмотрит новые санкции против РФ на следующей неделе (naslovi.eu)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз может принять новые санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По информации, которой владеет журналист, Еврокомиссия уже направила свои предложения по новому пакету санкций государствам-членам Европейского союза.

"Похоже, что послы ЕС примут его в среду (20 июля - ред.). Документ под названием "Пакет обслуживания и согласования" содержит меры в отношении золота, дополнительные санкционные списки и закрытие лазеек", - рассказал Йозвяк.

Напомним, сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что может войти в седьмой санкционный пакет в отношении России.

Кроме того, Еврокомиссия предложила продлить действие уже введенных санкций до 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Санкции против России Война России против Украины
NEWS
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года