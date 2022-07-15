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ЄК пропонує ввести новий пакет санкцій проти Росії: що до нього увійде

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Брюссель, П'ятниця 15 липня 2022 17:20
ЄК пропонує ввести новий пакет санкцій проти Росії: що до нього увійде Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Європейська комісія офіційно запропонувала країнам-учасницям ЄС ввести сьомий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської комісії.

Повідомляється, що сьогодні було подано спільну пропозицію про новий пакет заходів для підтримки і підвищення ефективності попередніх шести пакетів санкцій ЄС проти Росії.

З чого складається сьомий пакет санкцій:

  • вводить заборону на імпорт російського золота
  • посилюється контроль за експортом товарів подвійного призначення та передових технологій
  • узгоджуються санкції з партнерами по G7

Крім того, цей пакет підтверджує, що санкції ЄС жодним чином не спрямовані на торгівлю сільськогосподарською продукцією з Росією. Також уточнюється точний обсяг деяких фінансових і економічних санкцій.

"Тепер цей пакет буде обговорюватися державами-членами в Раді у зв'язку з його прийняттям", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Єврокомісія запропонувала продовжити всі санкції проти Росії за вторгнення в Україну до січня 2023 року.

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