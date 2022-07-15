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Єврокомісія запропонувала продовжити санкції проти Росії до 2023

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Брюссель, П'ятниця 15 липня 2022 16:48
Єврокомісія запропонувала продовжити санкції проти Росії до 2023 Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Європейська комісія пропонує продовжити санкції проти Російської Федерації до початку 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Жорстока війна Росії проти України не слабшає. Тому ми пропонуємо сьогодні посилити наші жорсткі санкції ЄС проти Кремля, більш ефективно застосовувати їх і продовжити до січня 2023 року. Москва повинна продовжувати платити високу ціну за свою агресію", - зазначила вона.

Нагадаємо, в ці дні Європейський союз працює над погодженням сьомого пакету санкцій проти Росії. Як очікується, до нього увійде заборона на імпорт російського золота і на експорт товарів подвійного призначення.

Крім того, планується скорегувати діючі обмеження, щоб не перешкоджати експорту продовольства з РФ.

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