ЄС схвалив першу в історії спільну оборонну концепцію "Стратегічний компас", - МЗС Латвії

"Європейський Союз щойно схвалив "Стратегічний компас", який дає необхідний інструментарій для того, щоб ЄС разом з НАТО став справжнім гравцем у геополітичній обороні та безпеці. Це лише початок подорожі. Багато буде залежати від того, наскільки успішно ми підтримаємо Україну проти агресії Росії", - написав він.

Раніше стало відомо, що Євросоюз розвиває свою військову складову у взаємодії з НАТО.

Так, у травні 2021 року Рада Євросоюзу доручила голові дипломатії ЄС Жозепу Боррелю до листопада 2021 року подати проєкт першої військової концепції ЄС "Стратегічний компас".

Після чого стало відом про початковий проект військової концепції ЄС "Стратегічний компас". Документ передбачає можливість швидко розгорнути до 5 тисяч військових для реагування на кризові ситуації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.