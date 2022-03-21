ЕС одобрил первую в истории совместную оборонную концепцию "Стратегический компас", - МИД Латвии

"Европейский Союз только что одобрил "Стратегический компас", который дает необходимый инструментарий для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал настоящим игроком в геополитической обороне и безопасности. Это только начало путешествия. Многое будет зависеть от того, насколько успешно мы поддержим Украину против агрессии России", - написал он.

Ранее стало известно, что Евросоюз развивает свою военную составляющую во взаимодействии с НАТО.

Так, в мае 2021 года Совет Евросоюза поручил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю до ноября 2021 года подать проект первой военной концепции ЕС "Стратегический компас".

После чего стало известно о первоначальном проекте военной концепции ЕС "стратегический компас". Документ предусматривает возможность быстро развернуть до 5 тысяч военных для реагирования на кризисные ситуации.

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