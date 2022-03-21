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ЕС одобрил первую в истории совместную оборонную концепцию "Стратегический компас", - МИД Латвии

Фото: глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич (facebook.com.edgars.rinkevics)
Автор: Мария Кучерявец

ЕС одобрил первую в истории совместную стратегию союза в области безопасности и обороны "Стратегический компас". Целью которой является лучше реагировать на внешние кризисы, защищать союз, его граждан и более эффективно использовать имеющиеся возможности в сфере обороны во взаимодействии с НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Латвии в Twitter.

"Европейский Союз только что одобрил "Стратегический компас", который дает необходимый инструментарий для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал настоящим игроком в геополитической обороне и безопасности. Это только начало путешествия. Многое будет зависеть от того, насколько успешно мы поддержим Украину против агрессии России", - написал он.

Ранее стало известно, что Евросоюз развивает свою военную составляющую во взаимодействии с НАТО.

Так, в мае 2021 года Совет Евросоюза поручил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю до ноября 2021 года подать проект первой военной концепции ЕС "Стратегический компас".

После чего стало известно о первоначальном проекте военной концепции ЕС "стратегический компас". Документ предусматривает возможность быстро развернуть до 5 тысяч военных для реагирования на кризисные ситуации.

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ЕвросоюзНАТОЛатвияВойна России против Украины